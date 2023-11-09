Самый большой голубой бриллиант продали за $44 миллиона

На аукционе Christie’s ушел с молотка самый большой из когда-либо выставленных на торги голубых бриллиантов, сообщает «РЕН ТВ».

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«Блю Рояль» - камень безупречной чистоты, он весит более 17,5 карата. Его продали за 44 миллиона долларов (больше 4 миллиардов рублей).

Однако данный бриллиант не смог обойти по стоимости менее крупный голубой бриллиант под названием «Оппенгеймер Блю» более 14,5 карата. Семь лет назад его продали на аукционе за 57,5 миллиона долларов.

Ранее в Росси была запущена продажа инвестиционных бриллиантов АЛРОСА без НДС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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