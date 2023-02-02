Samsung презентовала новые смартфоны
Южнокорейская Samsung представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S23, сообщают «Известия».
В линейку устройств вошли модели Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Базовая модель имеет 6,1-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с поддержкой частоты 120 Гц, накопителем от 128 ГБ, тройной камерой с объективами разрешением 50, 12 и 10 Мп.
Смартфон имеет аккумулятор емкостью 3900 миллиампер-часов. У Galaxy S23 Ultra 6,8-дюймовый дисплей, камера с объективами разрешением 200, 12, 10 и 10 Мп со стократным комбинированным зумом, батарея емкостью 5000 миллиампер-часов.
Все модели получили новый процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, оптимизированный для Samsung.
В настоящий момент в России не планируется запуск серии Galaxy S23. Официально Samsung не поставляет в РФ технику с весны 2022 года — но продукция ввозится по параллельному импорту.
В России развернется борьба между китайскими производителями смартфонов и компанией Samsung, которая попытается отвоевать свою долю рынка, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.
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