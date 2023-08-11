Самолеты ВКС России в Сирии подверглись воздействию систем наведения
Четыре российских самолета подверглись воздействию систем наведения и радиолокации в Сирии. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, воздействие зафиксировали два самолета Су-34 и два Су-35. Они выполняли плановый полет в районе Эт-Танф.
Бортовые комплексы обороны самолетов Воздушно-космических сил сработали автоматически, уточнил Кулить.
Минобороны 31 июля сообщило об опасном сближении американского беспилотника MQ-9 Reaper с российским самолетом Су-34, передает «Радиоточка НСН».
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