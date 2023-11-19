Самолет вылетел из Парижа в Измир без пилота и 30 пассажиров

Рейс задержали на три часа. К нужному времени информация о стойке регистрации не появилась.

Пассажиры узнали о вылете самолета из мобильного приложения. Sunexpress пока не комментировала инцидент.

«На рейс в итоге не попали 30 пассажиров и пилот авиакомпании», - сказано в сообщении.

В четверг выполнявший рейс из Москвы в Ереван пассажирский самолет авиакомпании FlyOne Armenia совершил посадку в Тбилиси из-за тумана, передает «Радиоточка НСН».

