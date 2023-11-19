Самолет вылетел из Парижа в Измир без пилота и 30 пассажиров
Самолет авиакомпании SunExpress вылетел из Парижа в турецкий Измир без пилота и 30 пассажиров, сообщил портал Airporthaber.
Рейс задержали на три часа. К нужному времени информация о стойке регистрации не появилась.
Пассажиры узнали о вылете самолета из мобильного приложения. Sunexpress пока не комментировала инцидент.
«На рейс в итоге не попали 30 пассажиров и пилот авиакомпании», - сказано в сообщении.
В четверг выполнявший рейс из Москвы в Ереван пассажирский самолет авиакомпании FlyOne Armenia совершил посадку в Тбилиси из-за тумана, передает «Радиоточка НСН».
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