Самолет ВВС США разбился в штате Алабама
Учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Т-38 разбился недалеко от аэропорта на территории штата Алабама. Погибли двое военных, передает телеканал ABC.
Причина инцидента пока не установлена, ведется расследование.. Самолет использовали для учебных полетов с соседнего военного аэродрома в Миссисипи.
Реактивный самолет Т-38 используют для учебных полетов на высоте 25-40 км в высоких слоях атмосферы. Впервые он был введен в эксплуатацию в 1961 году. ВВС США планируют перестать использовать эти самолеты к 2026 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- Гостиница «Ювента» горит в Сочи
- СМИ: Двое человек погибли при взрыве в Кабуле
- Названа причина обрушения цеха на фабрике в Норильске
- Крымский мост заработал в штатном режиме
- Автозак с Навальным приехал в Бабушкинский суд Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru