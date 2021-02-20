Самолет ВВС США разбился в штате Алабама

Учебно-тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Т-38 разбился недалеко от аэропорта на территории штата Алабама. Погибли двое военных, передает телеканал ABC.

Причина инцидента пока не установлена, ведется расследование.. Самолет использовали для учебных полетов с соседнего военного аэродрома в Миссисипи.

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Реактивный самолет Т-38 используют для учебных полетов на высоте 25-40 км в высоких слоях атмосферы. Впервые он был введен в эксплуатацию в 1961 году. ВВС США планируют перестать использовать эти самолеты к 2026 году.



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ФОТО: РИА Новости
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