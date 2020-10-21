Российские истребители перехватили два бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем
Российские истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили два бомбардировщика B-1В ВВС США в небе над Беринговым морем. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).
Воздушный инцидент произошел в среду, 21 октября. Две приближающиеся к госгранице цели обнаружили радары. В результате в воздух были подняты истребители сил Восточного военного округа.
Экипажи российских самолетов идентифицировали воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США. Они сопроводили их над акваторией Берингова моря.
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