Российские истребители перехватили два бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем

Российские истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили два бомбардировщика B-1В ВВС США в небе над Беринговым морем. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).

Воздушный инцидент произошел в среду, 21 октября. Две приближающиеся к госгранице цели обнаружили радары. В результате в воздух были подняты истребители сил Восточного военного округа.