Самолет вернулся в токийский аэропорт из-за укусившего стюардессу американца

В токийской полиции рассказали, что инцидент произошёл вечером 15 января. Вскоре после взлёта 55-летний гражданин США Майкл Трэвис Хальярд сначала грубо отреагировал на просьбу членов экипажа занять своё место, после чего укусил за руку одну из сотрудниц.

После возвращения в Токио американец был задержан. По его словам, он абсолютно не помнит произошедшего.

Ранее пассажир рейса «Аэрофлота», следовавший из Бангкока в Москву, проткнул своего соседа по салону вилкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Дебошир пояснил, что сильно испугался мужчину, сидящего спереди, и решил, что он будет его кусать.

