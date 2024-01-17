Самолет вернулся в токийский аэропорт из-за укусившего стюардессу американца
Лайнер японской авиакомпании All Nippon Airlines, вылетевший из Токио в Сиэтл, вынужденно вернулся в аэропорт японской столицы из-за американца, укусившего одну из бортпроводниц, сообщает телеканал TBS.
В токийской полиции рассказали, что инцидент произошёл вечером 15 января. Вскоре после взлёта 55-летний гражданин США Майкл Трэвис Хальярд сначала грубо отреагировал на просьбу членов экипажа занять своё место, после чего укусил за руку одну из сотрудниц.
После возвращения в Токио американец был задержан. По его словам, он абсолютно не помнит произошедшего.
Ранее пассажир рейса «Аэрофлота», следовавший из Бангкока в Москву, проткнул своего соседа по салону вилкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Дебошир пояснил, что сильно испугался мужчину, сидящего спереди, и решил, что он будет его кусать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru