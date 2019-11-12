Самолет с Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику после дозаправки

Самолет военно-воздушных сил Мексики с ушедшим в отставку президентом Боливии Эво Моралесом вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Об этом сообщает телеканал «Телесур». Мексика предложила Моралесу убежище.

Ранее этот самолет совершил посадку в Асунсьоне для дозаправки. Перед этим он также дозаправился в столице Перу Лиме, однако власти этой страны не разрешили экс-президенту Боливии пролететь через свое воздушное пространство.