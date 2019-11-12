Самолет с Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику после дозаправки
Самолет военно-воздушных сил Мексики с ушедшим в отставку президентом Боливии Эво Моралесом вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Об этом сообщает телеканал «Телесур». Мексика предложила Моралесу убежище.
Ранее этот самолет совершил посадку в Асунсьоне для дозаправки. Перед этим он также дозаправился в столице Перу Лиме, однако власти этой страны не разрешили экс-президенту Боливии пролететь через свое воздушное пространство.
Как отмечает РИА ФАН, покидая страну Моралес дал обещание вернуться в Боливию «с большей силой и энергией».
Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября под давлением военных и оппозиции на фоне массовых протестов. Перед этим Моралес в четвёртый раз выиграл выборы, однако его главный соперник заявил о фальсификации итогов голосования.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Самолет с Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику после дозаправки
- В НАК сочли логичным изъятие имущества у друзей коррупционеров
- ПВО Израиля перехватило десятки ракет Сектора Газа. Видео
- СК проверит причастность доцента-потрошителя к другим преступлениям
- В ОП РФ раскрыли причины массовых затоплений квартир россиян