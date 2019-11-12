Самолет с Моралесом вылетел из Парагвая в Мексику после дозаправки

12 ноября 201911:34

Самолет военно-воздушных сил Мексики с ушедшим в отставку президентом Боливии Эво Моралесом вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико. Об этом сообщает телеканал «Телесур». Мексика предложила Моралесу убежище.

Ранее этот самолет совершил посадку в Асунсьоне для дозаправки. Перед этим он также дозаправился в столице Перу Лиме, однако власти этой страны не разрешили экс-президенту Боливии пролететь через свое воздушное пространство.

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Как отмечает РИА ФАН, покидая страну Моралес дал обещание вернуться в Боливию «с большей силой и энергией».

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября под давлением военных и оппозиции на фоне массовых протестов. Перед этим Моралес в четвёртый раз выиграл выборы, однако его главный соперник заявил о фальсификации итогов голосования.

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Фото: twitter.com/diarioeldeber
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