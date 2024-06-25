Джулиан вылетел из Бангкока на остров Сайпан в Тихом океане
Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан в Тихом океане, следует из данных сервиса Flightradar.
Согласно карте, его самолет взлетел в 17:21 мск и ожидается, что борт приземлится в 23:00 по московскому времени.
Во вторник утром Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как достиг договоренности с американской прокуратурой. Он частично признал свою вину в обмен на пятигодичный срок заключения, который он уже отбыл. Ассанж провел за решеткой 1901 день, уточняет «Свободная пресса».
Ассанж стал известен как основатель WikiLeaks, где публиковались конфиденциальные материалы, включая видео гибели мирных иракцев в Багдаде в 2007 году, передает «Радиоточка НСН».
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