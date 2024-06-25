Джулиан вылетел из Бангкока на остров Сайпан в Тихом океане

Во вторник утром Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после того, как достиг договоренности с американской прокуратурой. Он частично признал свою вину в обмен на пятигодичный срок заключения, который он уже отбыл. Ассанж провел за решеткой 1901 день, уточняет «Свободная пресса».

Ассанж стал известен как основатель WikiLeaks, где публиковались конфиденциальные материалы, включая видео гибели мирных иракцев в Багдаде в 2007 году, передает «Радиоточка НСН».