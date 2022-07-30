Самолет Пелоси приземлился в аэропорту на Гаваях

Официальный борт США со спикером палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гаваях, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

В Китае предупредили об ужасающих последствиях визита Пелоси на Тайвань

Пока данные о возможной поездке Пелоси в Тайвань, несмотря на предупреждения со стороны Китая, отсутствуют.

На этом фоне КНР организовали двухдневные учения военно-морских сил в Южно-Китайском море. Маневры проходят в западной части пролива Цюнчжоу, который разделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань, отмечает РИА Новости.

Подчеркивается, что Белый дом ставил под сомнение необходимость визита Пелоси на Тайвань в рамках официального турне по Азии.

Ранее в Китае пригрозили, что армия страны примет меры в случае визита американского политика на Тайвань.

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