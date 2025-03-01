Самолет FedEx экстренно сел в Ньюарке из-за возгорания двигателя

Самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в американском аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси, из-за возгорания двигателя, сообщает Fox News.

Летевший из Иркутска в Уфу самолет экстренно приземлился в Братске

В компании сообщили, что самолет направлялся в город Индианаполис, однако на взлете столкнулся с птицей.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, речь идет о самолете Boeing 767.

Ранее самолет вернулся на стоянку в аэропорту Хабаровска из-за ухудшения самочувствия пилота, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СШАЭкстренная ПосадкаСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры