Самолет FedEx экстренно сел в Ньюарке из-за возгорания двигателя
1 марта 202520:28
Самолет американской курьерской компании FedEx совершил экстренную посадку в американском аэропорту Ньюарк Либерти, штат Нью-Джерси, из-за возгорания двигателя, сообщает Fox News.
В компании сообщили, что самолет направлялся в город Индианаполис, однако на взлете столкнулся с птицей.
По данным Федерального управления гражданской авиации США, речь идет о самолете Boeing 767.
Ранее самолет вернулся на стоянку в аэропорту Хабаровска из-за ухудшения самочувствия пилота, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрнст вернулся на телевидение в память о Владиславе Листьеве
- Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на ЗАЭС
- Самолет FedEx экстренно сел в Ньюарке из-за возгорания двигателя
- Число жертв циклона «Гаранс» на острове Реюньон увеличилось до четырех
- В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли 26-метровый замок
- Основатель группы «Пасош» отметил концерты в Москве, так как не может въехать в РФ
- В Невском районе Петербурга обнаружили два чемодана с человеческими останками
- Суд отправил в СИЗО водителя автобуса, влетевшего в остановку в Петербурге
- Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда 2024 года
- Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам в российском футболе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru