Летевший из Иркутска в Уфу самолет экстренно приземлился в Братске

Инцидент произошел приблизительно через 40 минут после начала рейса 25 февраля. Женщине, летевшей вместе с мужем, стало плохо при взлете, она потеряла сознание. Пилоты приняли решение об экстренной посадке.

Самолет приземлился в Братске приблизительно через 20 минут. Пассажирка от госпитализации отказалась. По мнению врачей, женщина упала в обморок из-за резкого падения давления при взлете.

Ранее проблемы с шасси возникли у лайнера российской авиакомпании, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Волгоград, после посадки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

