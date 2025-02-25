Летевший из Иркутска в Уфу самолет экстренно приземлился в Братске
Летевший из Иркутска в Уфу лайнер Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines экстренно приземлился в аэропорту Братска. Причиной стало недомогание одной из пассажирок, пояснили представители воздушной гавани Братска в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел приблизительно через 40 минут после начала рейса 25 февраля. Женщине, летевшей вместе с мужем, стало плохо при взлете, она потеряла сознание. Пилоты приняли решение об экстренной посадке.
Самолет приземлился в Братске приблизительно через 20 минут. Пассажирка от госпитализации отказалась. По мнению врачей, женщина упала в обморок из-за резкого падения давления при взлете.
Ранее проблемы с шасси возникли у лайнера российской авиакомпании, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Волгоград, после посадки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: РФ и США не работают над заключением соглашений
- Летевший из Иркутска в Уфу самолет экстренно приземлился в Братске
- Россиянка из Крыма победила на конкурсе красоты «Мисс Европа-2025»
- На западе Словакии произошел взрыв на военном объекте
- В Грузии назвали отказ от антироссийских санкций историческим решением
- В Петербурге москвичку задержали за дискредитирующие надписи на фотовыставке
- СМИ: Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием
- Умерла джазовая певица Роберта Флэк
- Почти 50% опрошенных немцев не хотят продолжения поддержки Украины
- В Перми обрушились конструкции на стройплощадке Еврейского центра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru