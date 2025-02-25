Летевший из Иркутска в Уфу самолет экстренно приземлился в Братске

Летевший из Иркутска в Уфу лайнер Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines экстренно приземлился в аэропорту Братска. Причиной стало недомогание одной из пассажирок, пояснили представители воздушной гавани Братска в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел приблизительно через 40 минут после начала рейса 25 февраля. Женщине, летевшей вместе с мужем, стало плохо при взлете, она потеряла сознание. Пилоты приняли решение об экстренной посадке.

Самолет приземлился в Братске приблизительно через 20 минут. Пассажирка от госпитализации отказалась. По мнению врачей, женщина упала в обморок из-за резкого падения давления при взлете.

Ранее проблемы с шасси возникли у лайнера российской авиакомпании, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Волгоград, после посадки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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