Глава МИД Израиля: Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна

Кац отметил, что Эрдоган, угрожая напасть на Израиль, «идет по следам Саддама Хусейна», и турецкому лидеру нужно «напомнить», чем все закончилось с Хусейном.

При этом свой комментарий Кац сопроводил фотоколлажем из двух снимков Эрдогана с шарфом в цветах флагов Палестины и Турции и Хусейна – с длинной бородой и взъерошенными волосами.

Ранее, 28 июля, Эрдоган заявил, что как Турция «вошла в Карабах и Ливию», также она может сделать и с Израилем, передает RT.

