Глава МИД Израиля: Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна
Глава МИД Израиля Исраэль Кац полагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может повторить судьбу казненного в 2006 году Саддама Хусейна, руководившего Ираком с 1979 по 2003 год. Об этом министр написал на своей странице в соцсети Х.
Такое заявление Кац сделал после высказывания турецкого лидера, допустившего возможность вторжения его страны в Израиль.
Кац отметил, что Эрдоган, угрожая напасть на Израиль, «идет по следам Саддама Хусейна», и турецкому лидеру нужно «напомнить», чем все закончилось с Хусейном.
При этом свой комментарий Кац сопроводил фотоколлажем из двух снимков Эрдогана с шарфом в цветах флагов Палестины и Турции и Хусейна – с длинной бородой и взъерошенными волосами.
Ранее, 28 июля, Эрдоган заявил, что как Турция «вошла в Карабах и Ливию», также она может сделать и с Израилем, передает RT.
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