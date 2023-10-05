Самая высокая гора в Европе Монблан уменьшилась на два метра

По словам президента регионального отделения геодезистов департамента Верхняя Савойя Жана де Гарета, такие изменения – явление нормальное и зависят от уровня осадков. По его словам, в 2025 году Монбан может снова подрасти.

При этом в 2021 году гора также «уменьшилась» на метр по сравнению с 2017 годом, а в 2007-ом ее высота составляла 4810,90 метров. Эксперты встревожены быстрым таянием ледника на вершине горы.

