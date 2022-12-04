Самая стара кошка в мире обрела четвертую владелицу

Флосси как долгодитель среди кошек оказалась в Книге рекордов Гиннесса. По человеческим меркам ей примерно 120 лет. Год рождения по документам животного смогли восстановить волонтеры.

Кошка ничего не слышит и плохо видит. При этом животное здорово и любит играть.

Новой владелицей долгожительницы стала ровесница кошки - 27-летняя девушка Вики, пишет The Mirror.

Ранее выяснилось, что из всех домашних животных жители России чаще всего заводят кошек, сообщают «Известия» со ссылкой на анализ, проведенный специалистами компании «СберМаркет».





