Самая стара кошка в мире обрела четвертую владелицу

Самая старая кошка в мире по кличке Флосси в возрасте 27 лет обрела четвертую по счету хозяйку. Волонтеры организации Cats Protection по защите домашних питомцев передали ее новой владелице в Лондоне после того, как животное, сменившее трех владельцев, оказалось в общественной организации.

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Флосси как долгодитель среди кошек оказалась в Книге рекордов Гиннесса. По человеческим меркам ей примерно 120 лет. Год рождения по документам животного смогли восстановить волонтеры.

Кошка ничего не слышит и плохо видит. При этом животное здорово и любит играть.

Новой владелицей долгожительницы стала ровесница кошки - 27-летняя девушка Вики, пишет The Mirror.

Ранее выяснилось, что из всех домашних животных жители России чаще всего заводят кошек, сообщают «Известия» со ссылкой на анализ, проведенный специалистами компании «СберМаркет».



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Фото: Ленинградский зоопарк
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