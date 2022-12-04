Самая стара кошка в мире обрела четвертую владелицу
Самая старая кошка в мире по кличке Флосси в возрасте 27 лет обрела четвертую по счету хозяйку. Волонтеры организации Cats Protection по защите домашних питомцев передали ее новой владелице в Лондоне после того, как животное, сменившее трех владельцев, оказалось в общественной организации.
Флосси как долгодитель среди кошек оказалась в Книге рекордов Гиннесса. По человеческим меркам ей примерно 120 лет. Год рождения по документам животного смогли восстановить волонтеры.
Кошка ничего не слышит и плохо видит. При этом животное здорово и любит играть.
Новой владелицей долгожительницы стала ровесница кошки - 27-летняя девушка Вики, пишет The Mirror.
Ранее выяснилось, что из всех домашних животных жители России чаще всего заводят кошек, сообщают «Известия» со ссылкой на анализ, проведенный специалистами компании «СберМаркет».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 598 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 589 / сут.
- Пушков объяснил разочарование заявлением Макрона о гарантиях безопасности для РФ
- Названа причина обрушения дома в Нижневартовске
- СМИ: До пяти выросло число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске
- В Нижневартовске официально сообщили о двух жертвах взрыва газа в доме
- Новый профстандарт для композиторов поможет им в трудоустройстве
- СМИ: В результате обрушения дома в Нижневартовске погиб человек
- Американский офицер прогнозирует победу РФ на Украине летом 2023 года
- Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ запланирована на 1 февраля
- Новак: Потолок цен на российскую нефть неприемлем
- СМИ: В ОПЕК+ рекомендовали сохранить квоты на добычу нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru