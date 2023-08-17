Сайт телеканала «Царьград» заблокировали в Казахстане
Министерство информации и общественного развития Казахстана заблокировало интернет-ресурсы российского телеканала «Царьград», сообщает РИА Новости.
Речь идёт о сайтах tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv. В министерстве уточнили, что доступ к ним на территории республики был ограничен из-за выявленных в ходе мониторинга «материалов, направленных на возбуждение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни».
«Размещение подобных материалов противоречит требованиям законодательства республики Казахстан о средствах массовой информации», - подчеркнули в министерстве.
Представители «Царьграда» назвали претензии казахстанской стороны абсурдными.3
Ранее власти Ирака заблокировали мессенджер Telegram, решение было принято в интересах национальной безопасности страны и для сохранения персональных данных граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов из-за рубежа в юрисдикцию РФ
- «По политическим соображениям»: В Праге отменили концерт Анны Нетребко
- Медведев назвал смелыми и точными слова Саркози о Крыме
- Сайт телеканала «Царьград» заблокировали в Казахстане
- В Башкирии на двух подростков упала остановка
- Сборная России по футболу не сыграет с командой Бахрейна в сентябре
- Все торговые центры Москвы «заминировали»
- Во Владимире шаурмой отравились 17 человек
- Роскосмос: Станция «Луна-25» сделала первый снимок обратной стороны Луны
- Под обстрел ВСУ попало село Забрама Брянской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru