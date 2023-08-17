Сайт телеканала «Царьград» заблокировали в Казахстане

Речь идёт о сайтах tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv. В министерстве уточнили, что доступ к ним на территории республики был ограничен из-за выявленных в ходе мониторинга «материалов, направленных на возбуждение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни».

«Размещение подобных материалов противоречит требованиям законодательства республики Казахстан о средствах массовой информации», - подчеркнули в министерстве.

Представители «Царьграда» назвали претензии казахстанской стороны абсурдными.3

Ранее власти Ирака заблокировали мессенджер Telegram, решение было принято в интересах национальной безопасности страны и для сохранения персональных данных граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

