«Мелиховскую весну» откроет «Чайка» Додина с Лизой Боярской в роли Аркадиной
ХХV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» в этом году откроется в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» 23 мая чеховской «Чайкой» в постановке Льва Додина, сообщает «Российская газета».
Роль Аркадиной в спектакле исполнит заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская.
В программе фестиваля значится ещё одна «Чайка». Её представит Сычуаньский народный художественный театр. В этой постановке действие будет помещено в современный Китай. Помимо театральных постановок, запланированы творческие встречи с ведущими режиссерами и артистами. Среди них Сергей Урсуляк, Антон Яковлев, Антон Шагин, Игорь Гордин и Владимир Хотиненко. Показы пройдут на сцене под открытым небом.
Завершится юбилейный смотр 1 июня спектаклем «Душечка» московского театра «У Никитских ворот».
Ранее главный приз фестиваля «Арлекин-2025» достался спектаклю Театра наций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru