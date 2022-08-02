Сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся многочисленным DDoS-атакам
Сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся множественным DDoS-атакам из-за рубежа на фоне предстоящего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщил официальный представитель тайваньской администрации Чжан Дуньхань, передает РИА Новости со ссылкой на тайваньские СМИ. Он уточнил, что число атак в 200 раз больше, чем в обычное время.
Работа сайта уже восстановлена, отметил Дуньхань.
Ранее стало известно, что самолет, на котором предположительно находится Пелоси во главе делегации США приземлится в Тайбэе.
Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН рассказал, как Ненси Пэлоси поставила мир на пороге масштабной войны.
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