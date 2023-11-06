Sabah: Блинкена шокировала неудачная попытка обнять Фидана в Анкаре
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен был шокирован неудачной попыткой обнять министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, пишет газета Sabah.
Журналисты отметили, что Блинкен попытался обнять Фидана, но тот лишь пожал ему руку. Госсекретарь США был неприятно удивлен жестом коллеги, утверждает издание, указывая на выражение лица главы американского внешнеполитического ведомства.
Блинкен прибыл в Турцию в ночь на понедельник. По данным СМИ, в VIP-зале аэропорта Анкары в этот момент выключили освещение.
Пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что власти США считают Турцию продуктивным членом НАТО, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новосибирске автомобиль сбил женщину с ребенком
- Sabah: Блинкена шокировала неудачная попытка обнять Фидана в Анкаре
- ВОЗ: смертность от туберкулеза выросла из-за пандемии коронавируса
- Кураев заявил, что покинул Россию в День народного единства
- Минобороны сообщило о завершении ротации миротворцев в Карабахе
- ХАМАС: Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки
- Костомаров пообещал встать на коньки и вернуться на лед
- В ДТП с грузовиком в Подмосковье один человек погиб и шесть пострадали
- СМИ: Польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной
- Секреты счастья. Психологи советуют обниматься, любить и быть ответственными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru