Саакашвили призвал оппозицию выходить на протесты

По его словам, постоянные протестные акции - это самый эффективный способ дискредитировать прошедшие в стране парламентские выборы.

«Недостаточно надеяться на зарубежную реакцию... Всё должно решаться на улицах Грузии... Теперь каждый час дорог! Любая потеря времени равна смерти!» - написал политик.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Белом доме выразили обеспокоенность по поводу политического курса Грузии и пригрозили республике «дальнейшими последствиями» в случае сохранения антидемократического курса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

