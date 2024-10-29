Саакашвили призвал оппозицию выходить на протесты

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своих соцсетях призвал оппозиционеров и своих сторонников выходить на массовые уличные протесты.

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По его словам, постоянные протестные акции - это самый эффективный способ дискредитировать прошедшие в стране парламентские выборы.

«Недостаточно надеяться на зарубежную реакцию... Всё должно решаться на улицах Грузии... Теперь каждый час дорог! Любая потеря времени равна смерти!» - написал политик.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в Белом доме выразили обеспокоенность по поводу политического курса Грузии и пригрозили республике «дальнейшими последствиями» в случае сохранения антидемократического курса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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