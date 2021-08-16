Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов

Поражение правительственной армии Афганистана в борьбе с «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России – прим. НСН) связана с отсутствием у них воли к сражению. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили

По его мнению, США укрепили афганскую национальную армию, но у тех не было «духа сопротивления»: они держались только за счет американской помощи. Талибы, в свою очередь, не остановится и продолжит движение по Средней Азии, уверен Саакашвили.

«Афганистан – это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе», — цитирует политика Газета.ру.