В мире

S7 прекратит полеты в Грузию

21 июня22:10

Авиакомпания S7 закрывает продажи билетов в Грузию с 8 июля, сообщает ТАСС на заявление перевозчика.

S7 Airlines (юридическое наименование — АО «Авиакомпания «Сибирь») — российская авиакомпания, выполняющая внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Имеет хабы в новосибирском аэропорту Толмачёво и московском аэропорту Домодедово.

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ТЕГИ:Гражданская Авиация