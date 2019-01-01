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S7 Airlines (юридическое наименование — АО «Авиакомпания «Сибирь») — российская авиакомпания, выполняющая внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Имеет хабы в новосибирском аэропорту Толмачёво и московском аэропорту Домодедово.
S7 прекратит полеты в Грузию
21 июня22:10
Авиакомпания S7 закрывает продажи билетов в Грузию с 8 июля, сообщает ТАСС на заявление перевозчика.
S7 Airlines (юридическое наименование — АО «Авиакомпания «Сибирь») — российская авиакомпания, выполняющая внутренние и международные пассажирские авиаперевозки. Имеет хабы в новосибирском аэропорту Толмачёво и московском аэропорту Домодедово.
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ТЕГИ:Гражданская Авиация
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