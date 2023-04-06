С территории Ливана по Израилю за час выпустили 30 ракет

За последний час с территории Ливана по Израилю было выпущено 30 ракет, половина из которых была перехвачена израильским ПВО. Об этом сообщает местная радиостанция Army Radio.

Израильские ВВС нанесли удар по югу Ливана

Отмечается, что воздушное пространство на севере страны недоступно для пролета гражданских самолетов.

Власти также призвали граждан воздержаться от поездок в северные районы Израиля после обстрела.

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ФОТО: РИА Новости
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