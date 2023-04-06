С территории Ливана по Израилю за час выпустили 30 ракет
6 апреля 202316:38
За последний час с территории Ливана по Израилю было выпущено 30 ракет, половина из которых была перехвачена израильским ПВО. Об этом сообщает местная радиостанция Army Radio.
Отмечается, что воздушное пространство на севере страны недоступно для пролета гражданских самолетов.
Власти также призвали граждан воздержаться от поездок в северные районы Израиля после обстрела.
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru