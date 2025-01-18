С начала года в Приднестровье на фоне энергокризиса погибли три человека

С начала года в Приднестровье на фоне энергокризиса погибли три человека, сообщили в местном МВД.

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В ведомстве добавили, что еще 20 человек пострадали.

Два человека отравились продуктами горения при использовании печей, еще один умер от отравления угарным газом при использовании газовых приборов.

Ранее стало известно, что школьники Приднестровья с 20 января будут временно учиться дистанционно из-за отсутствия отопления в школах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
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