Госдеп: США намерены сдержать любую возможную агрессию против Израиля

Вашингтон намерен пытаться сдерживать любую возможную агрессию против Израиля на фоне обострения напряженности в зоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госдепа США Энтони Блинкена.

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По словам дипломата, одна авианосная ударная группа ВМС США уже находится в Средиземном море. Также стало известно, что американские власти приступили к оказанию Израилю экстренной военной помощи и останавливаться не собираются.

Ранее Израиль запросил у США дополнительную военную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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