Госдеп: США намерены сдержать любую возможную агрессию против Израиля
12 октября 202301:03
Вашингтон намерен пытаться сдерживать любую возможную агрессию против Израиля на фоне обострения напряженности в зоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госдепа США Энтони Блинкена.
По словам дипломата, одна авианосная ударная группа ВМС США уже находится в Средиземном море. Также стало известно, что американские власти приступили к оказанию Израилю экстренной военной помощи и останавливаться не собираются.
Ранее Израиль запросил у США дополнительную военную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru