Спецпрокурор Мюллер ушел, на сцене – глава разведки Эшли

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о предполагаемом «вмешательстве» России в американские выборы, заявил об уходе. «Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено ... Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции», - сказал он.

Проводимое под руководством Мюллера расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы началось в мае 2017 года и завершилось спустя почти два года - 23 марта 2019 года. Мюллер в итоге признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США, - напоминает ТАСС.

Обвинения России во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии, прозвучали сразу после выборов в 2016 году. Ряд американских политиков, в первую очередь представителей Демократической партии, заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией. Эти обвинения и расследовал Роберт Мюллер, придя к выводу, что попытки вмешательства извне действительно были, но что доказательств сговора Трампа с Кремлем выявить не удалось. Изначальная абсурдность обвинений не помешала Вашингтону на их основе принять целый ряд антироссийских мер, в том числе в экономической политической, дипломатической сферах.



Поскольку на «деле Мюллера» с его закрытием и уходом его самого дальше не прокатишься, избран другой вектор. Буквально в тот же день глава военной разведки США обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний. «США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевает полный запрет на такие испытания», - сказал Роберт Эшли. По его словам, Россия таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗЯИ). Это - первый случай, когда США обвиняют российскую сторону в неполном соблюдении этого документа, - отмечает The Wall Street Journal.

Ядерные полигоны самих Соединенных Штатов находятся в состоянии готовности к возобновлению ядерных испытаний, - заявил в ответ на эти обвинения постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию», - сказал он, отметив, что сам Вашингтон и не собирается ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

А, может, и не в этом дело. Новое громкое обвинение – хорошая платформа для сохранения политики давления. Дело Мюллера ведь закрыто…

