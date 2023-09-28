Ряд районов Стамбула затопило из-за сильного ливня

В Стамбуле после сильного ливня затопило ряд районов, сообщил новостной канал TRT Haber.

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Губернатор Стамбула Давут Гюль предупредил, что риску наводнения подвержено еще несколько районов. Он призвал местных жителей временно покинуть свои дома.

В настоящее время ливень продолжается. По прогнозам метеорологов, непогода продлится до пятницы, пишет RT.

Власти Стамбула в конце августа заявили о критической ситуации с водой в 16-миллионном мегаполисе. Запасы воды упали до 29,78% от нормы, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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