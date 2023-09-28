Ряд районов Стамбула затопило из-за сильного ливня
28 сентября 202320:23
В Стамбуле после сильного ливня затопило ряд районов, сообщил новостной канал TRT Haber.
Губернатор Стамбула Давут Гюль предупредил, что риску наводнения подвержено еще несколько районов. Он призвал местных жителей временно покинуть свои дома.
В настоящее время ливень продолжается. По прогнозам метеорологов, непогода продлится до пятницы, пишет RT.
Власти Стамбула в конце августа заявили о критической ситуации с водой в 16-миллионном мегаполисе. Запасы воды упали до 29,78% от нормы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru