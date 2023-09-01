СМИ: В центре Стамбула вспыхнул отель
1 сентября 202309:54
Пожар вспыхнул в пять утра по московскому времени в отеле в центральном районе Стамбула Фатих, эвакуированы 40 постояльцев, сообщила газета Sabah.
Огонь удалось потушить, сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Ранее мощный пожар вспыхнул на химзаводе в городе Черкезкёй в турецкой провинции Текирдаг. Об этом 7 августа сообщил телеканал A haber. Предприятие расположено в организованной промышленной зоне Велимеше. Причины пожара не уточняются, сведений о погибших и пострадавших также не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru