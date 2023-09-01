СМИ: В центре Стамбула вспыхнул отель

Пожар вспыхнул в пять утра по московскому времени в отеле в центральном районе Стамбула Фатих, эвакуированы 40 постояльцев, сообщила газета Sabah.

Огонь удалось потушить, сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

Ранее мощный пожар вспыхнул на химзаводе в городе Черкезкёй в турецкой провинции Текирдаг. Об этом 7 августа сообщил телеканал A haber. Предприятие расположено в организованной промышленной зоне Велимеше. Причины пожара не уточняются, сведений о погибших и пострадавших также не поступало, передает «Радиоточка НСН».

