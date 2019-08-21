«Рустави-2» предрекли закрытие после забастовки журналистов
Политический консультант в интервью НСН высказал мнение, почему можно ожидать закрытия телеканала.
Грузинский телеканал «Рустави-2» приостановил вещание. Журналисты протестуют против возвращения в компанию бывшего замгендиректора телеканала Нино Шубладзе. Журналисты отказываются с ней работать из-за сотрудничества Шубладзе с главным пропагандистом общественного движения «Грузинская мечта» Лаши Нацвлишвили.
Политический консультант Гела Васадзе в интервью НСН высказал мнение, что можно ожидать закрытия «Рустави-2».
«Для этого все и происходило. Все события, которые происходили с компанией «Рустави-2», в последние три года минимум. Фактически, с момента прихода к власти «Грузинской мечты», все шло к тому, что эта телекомпания прекратит свое существование. Эта цель и была достигнута, сначала благодаря решению нашего суда, а потом – суда в Страсбурге, не нашедшего никаких нарушений в первом судебном вердикте», - сказал он.
По мнению эксперта, сотрудники телекомпании могут уйти в СМИ, которые сейчас создает бывший гендиректор «Рустави-2» Николоз Гварамия.
«Не думаю, что в полном составе. Но все журналисты, которые работают, да. Телекомпания – это же не стены и аппаратура, это люди. Теперь «Рустави-2» - это чемодан без ручки. Цель достигнута, но репутационные потери большие. Так что не исключаю, что ее вообще обанкротят», - заключил Васадзе.
Напомним, накануне новое руководство «Рустави-2» уволило телеведущего Георгия Габунию, который в июле в нецензурной форме оскорбил президента России Владимира Путина и его родителей.
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