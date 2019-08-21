«Рустави-2» предрекли закрытие после забастовки журналистов

По мнению эксперта, сотрудники телекомпании могут уйти в СМИ, которые сейчас создает бывший гендиректор «Рустави-2» Николоз Гварамия.

«Не думаю, что в полном составе. Но все журналисты, которые работают, да. Телекомпания – это же не стены и аппаратура, это люди. Теперь «Рустави-2» - это чемодан без ручки. Цель достигнута, но репутационные потери большие. Так что не исключаю, что ее вообще обанкротят», - заключил Васадзе.

Напомним, накануне новое руководство «Рустави-2» уволило телеведущего Георгия Габунию, который в июле в нецензурной форме оскорбил президента России Владимира Путина и его родителей.

