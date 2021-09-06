«Русал» заявил о готовности эвакуировать персонал из Гвинеи

«Русал» работает в тесном контакте с посольством России в Гвинее и готов к эвакуации российского персонала в случае ухудшения ситуации в африканской стране, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что руководство компании «сфокусировано на обеспечении безопасности своих сотрудников», а также на «поддержании безопасности и непрерывности производственных процессов».

Ранее в столице Гвинеи произошёл вооруженный захват власти, президент страны Альфа Конде арестован. В МИД России потребовали освободить главу государства и обеспечить его неприкосновенность.

