Румынские истребители перехватили борт Москва – Стамбул
Истребители Румынии сопроводили авиалайнер авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Стамбул, сообщает РИА Новости.
Это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. Истребители сопровождали самолет в воздушном пространстве страны около получаса. Отмечается, что миссия была выполнена в условиях максимальной безопасности.
Истребители сопровождали рейс, пока самолёт не покинул воздушное пространство страны.
Ранее на Камчатке из-за анонимного сообщения о возможном «акте терроризма» эвакуировали все школы, техникумы и колледжи.
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