Румынские истребители перехватили борт Москва – Стамбул

Это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. Истребители сопровождали самолет в воздушном пространстве страны около получаса. Отмечается, что миссия была выполнена в условиях максимальной безопасности.

Истребители сопровождали рейс, пока самолёт не покинул воздушное пространство страны.

Ранее на Камчатке из-за анонимного сообщения о возможном «акте терроризма» эвакуировали все школы, техникумы и колледжи.

