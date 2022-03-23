Румынские истребители перехватили борт Москва – Стамбул

Истребители Румынии сопроводили авиалайнер авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Стамбул, сообщает РИА Новости.

Неизвестные сообщили о «минировании» двух рейсов из Москвы

Это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. Истребители сопровождали самолет в воздушном пространстве страны около получаса. Отмечается, что миссия была выполнена в условиях максимальной безопасности.

Истребители сопровождали рейс, пока самолёт не покинул воздушное пространство страны.

Ранее на Камчатке из-за анонимного сообщения о возможном «акте терроризма» эвакуировали все школы, техникумы и колледжи.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АвиацияСамолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры