Неизвестные сообщили о «минировании» двух рейсов из Москвы

Московский аэропорт «Шереметьево» получил анонимное сообщение о «минировании» двух рейсов из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении отмечалось, что «минированы» рейс Москва - Белград и Москва - Бишкек.

Проводится проверка сообщений. В аэропорте заявили, что воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме.