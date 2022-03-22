Неизвестные сообщили о «минировании» двух рейсов из Москвы

Московский аэропорт «Шереметьево» получил анонимное сообщение о «минировании» двух рейсов из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении отмечалось, что «минированы» рейс Москва - Белград и Москва - Бишкек.

Проводится проверка сообщений. В аэропорте заявили, что воздушная гавань продолжает работу в штатном режиме.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МоскваШереметьево
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