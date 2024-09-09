Румыния подняла истребители F-16 из-за залетевшего с Украины беспилотника

В Румынии истребители F-16 в ночь на 8 сентября поднялись в воздух из-за залетевшего в воздушное пространство страны со стороны Украины беспилотного летательного аппарата, сообщает RT.

Самолеты вылетели с 86-й авиабазы в Борче для наблюдения за воздушной обстановкой.

Ранее стало известно, что Украина сконцентрировала у границы с Белоруссией группировку в 14 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

