Румыния может вступить в шенгенскую зону в этом году

Румыния может присоединиться к шенгенской зоне в 2023 году, заявил глава Евросовета.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ШенгенРумыния

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