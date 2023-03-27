Румыния может вступить в шенгенскую зону в этом году
27 марта 202317:17
Румыния может присоединиться к шенгенской зоне в 2023 году, заявил глава Евросовета.
Новость дополняется.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Блошкин: Дата референдума по переименованию Волгограда пока не определена
- В Германии потребовали провести проверку банков на предмет дискриминации русских
- СМИ: Четверых человек спасли из горящего здания в Москве
- СМИ: Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета
- СМИ: Протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим
- В Минстрое исключили падение стоимости жилья
- Румыния может вступить в шенгенскую зону в этом году
- Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями военных
- Глава МАГАТЭ встретился с Зеленским во время посещения Днепровской ГЭС
- Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти москвички из-за препарата для иммунитета
27 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru