Руководителя дела о «вмешательстве РФ» в выборы США заподозрили во лжи

Роберта Мюллера заподозрили во лжи во время июльских слушаний в Конгрессе США по итогам его почти двухлетнего расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.

Как пишет RealClearInvestigations, 29 мая экс-спецпрокурор провел неожиданную пресс-конференцию после того, как федеральный судья пригрозила его команде обвинением в оскорблении суда за «обманчивые» формулировки в докладе по «российскому делу».

«На спешно организованной девятиминутной пресс-конференции Мюллер объявил, что завершает свое расследование, что было не новостью, и закончил ее, не принимая никаких вопросов. Однако он подчеркнул, что обвиненные им [в ходе расследования] россияне являются «частными» лицами и «считаются невиновными». Что Мюллер не сказал стране, так это то, что накануне его дело против двух российских интернет-компаний, занимающихся «троллингом», резко ухудшилось. А это была ключевая часть его риторики о том, что Кремль вмешался в выборы 2016 года, чтобы помочь Дональду Трампу победить», — цитирует спецкор НСН публикацию RealClearInvestigations.

Журналисты выяснили, что 28 мая судья Дабни Фридрих потребовала от Мюллера прекратить делать заявления о том, что так называемые «фабрики троллей» контролировались российскими властями и что проведенные ими операции в соцсетях во время предвыборной гонки 2016 года были по указанию Москвы. Судья отметила, что у команды спецпрокурора не было достаточных доказательств этим утверждениям. На следующий день Мюллер подчеркнул в ходе общения с прессой, что российское правительство не при чем.