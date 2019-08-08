Руководителя дела о «вмешательстве РФ» в выборы США заподозрили во лжи
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер мог солгать сначала в суде, а затем в Конгрессе, пишут СМИ. Подробнее в материале НСН.
Роберта Мюллера заподозрили во лжи во время июльских слушаний в Конгрессе США по итогам его почти двухлетнего расследования приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.
Как пишет RealClearInvestigations, 29 мая экс-спецпрокурор провел неожиданную пресс-конференцию после того, как федеральный судья пригрозила его команде обвинением в оскорблении суда за «обманчивые» формулировки в докладе по «российскому делу».
«На спешно организованной девятиминутной пресс-конференции Мюллер объявил, что завершает свое расследование, что было не новостью, и закончил ее, не принимая никаких вопросов. Однако он подчеркнул, что обвиненные им [в ходе расследования] россияне являются «частными» лицами и «считаются невиновными». Что Мюллер не сказал стране, так это то, что накануне его дело против двух российских интернет-компаний, занимающихся «троллингом», резко ухудшилось. А это была ключевая часть его риторики о том, что Кремль вмешался в выборы 2016 года, чтобы помочь Дональду Трампу победить», — цитирует спецкор НСН публикацию RealClearInvestigations.
Журналисты выяснили, что 28 мая судья Дабни Фридрих потребовала от Мюллера прекратить делать заявления о том, что так называемые «фабрики троллей» контролировались российскими властями и что проведенные ими операции в соцсетях во время предвыборной гонки 2016 года были по указанию Москвы. Судья отметила, что у команды спецпрокурора не было достаточных доказательств этим утверждениям. На следующий день Мюллер подчеркнул в ходе общения с прессой, что российское правительство не при чем.
Однако на слушаниях в Конгрессе 24 июля экс-спецпрокурор отрицал, что его заявления 29 мая были вызваны постановлением судьи Фридрих днем ранее. Во время беседы с членом Судебного комитета Палаты представителей Томом МакКлинтоком Мюллер также отказался объяснять, почему он говорил об ответственности российского государства за деятельность «фабрики троллей», когда как в суде не смог предоставить этому доказательств.
Конгрессмен-республиканец МакКлинток после заподозрил Мюллера в даче ложных показаний под присягой, однако признал, что демократическое большинство в Судебном комитете Палаты представителей вряд ли передаст этот вопрос Минюсту страны для дальнейшего расследования.
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