Рубио: США ввели визовые ограничения для иностранных чиновников
Власти США решили ввести визовые ограничения для иностранных чиновников, в том числе из Европы и Латинской Америки. Об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.
В своих соцсетях он написал, что новые правила будут применяться «к иностранным должностным лицам и лицам, которые замешаны в цензурировании американцев».
«Свобода слова для американского образа жизни - неотъемлемое право, над которым иностранные правительства не имеют власти», - подчеркнул госсекретарь.
Ранее Россия и Оман договорились о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, сообщает телеканал 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru