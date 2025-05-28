Рубио: США ввели визовые ограничения для иностранных чиновников

Власти США решили ввести визовые ограничения для иностранных чиновников, в том числе из Европы и Латинской Америки. Об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.

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В своих соцсетях он написал, что новые правила будут применяться «к иностранным должностным лицам и лицам, которые замешаны в цензурировании американцев».

«Свобода слова для американского образа жизни - неотъемлемое право, над которым иностранные правительства не имеют власти», - подчеркнул госсекретарь.

Ранее Россия и Оман договорились о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, сообщает телеканал 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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