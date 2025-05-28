Рубио: США ввели визовые ограничения для иностранных чиновников

В своих соцсетях он написал, что новые правила будут применяться «к иностранным должностным лицам и лицам, которые замешаны в цензурировании американцев».

«Свобода слова для американского образа жизни - неотъемлемое право, над которым иностранные правительства не имеют власти», - подчеркнул госсекретарь.

Ранее Россия и Оман договорились о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, сообщает телеканал 360.ru.

