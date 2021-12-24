РПЦ и Венгрия будут помогать преследуемым африканским христианам

Помощь угнетаемым христианам в странах Африки и Ближнего Востока одно из важных направлений сотрудничества Русской православной церкви и Венгрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата архимандрита Филарета (Булекова).

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По результатам встречи Филарета и государственным секретарем по оказанию помощи преследуемым христианам администрации премьер-министра Венгрии Тристаном Азбеем страны сошлись во мнении, что РПЦ и Венгрия должны приложить совместные усилия для сохранения христианства в Африке и на Ближнем Востоке. Помощь планируют оказывать строительством больниц, школ, и восстановлением инфраструктуры.

Филарет подчеркнул, что Венгрия и РПЦ единичный случай сотрудничества с конкретными общинами напрямую, а не через фонды.

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Фото: facebook.com/Novospasskijmonastyr
ТЕГИ:РПЦ
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