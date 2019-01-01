В мире

Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию

21 июня20:14

Федеральное агентство по туризму рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране, передает РИА «Новости».

Политическая обстановка обострилась в Грузии накануне. Выступления представителей оппозиции носят антироссийский характер.

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ТЕГИ:ГрузияРостуризм