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Политическая обстановка обострилась в Грузии накануне. Выступления представителей оппозиции носят антироссийский характер.
Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию
21 июня20:14
Федеральное агентство по туризму рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране, передает РИА «Новости».
Политическая обстановка обострилась в Грузии накануне. Выступления представителей оппозиции носят антироссийский характер.
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