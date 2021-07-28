Ростуризм рекомендовал россиянам в Анталье не покидать территорию отелей

Ростуризм рекомендовал не покидать территорию отелей россиянам, находящимся в турецкой Анталье, где бушует крупный лесной пожар.

В Генконсульстве России в Анталье рассказали о ситуации в городе из-за лесного пожара

«Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей», — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Ростуризм находится в контакте с генконсульством России в Анталье и туроператорами.

Сильный лесной пожар возник днем в среду в районе Манавгата. Из-за порывов ветра огонь быстро распространился на большой территории, жителей трех кварталов пришлось эвакуировать. Для ликвидации пожара привлекли15 вертолетов и более сотни спецмашин. По данным турецких властей, пострадали по меньшей мере 53 человека.

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ТЕГИ:Лесные ПожарыРоссийские ТуристыРостуризмТурция
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