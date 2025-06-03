Россиянка рассказала о землетрясении в турецком Мармарисе

По её словам, толчок был сильный, после него все вышли из отелей на улицу и простояли до четырёх часов утра.

Ещё одна россиянка Марина, в свою очередь, рассказала изданию, что ей было «страшновато проснуться от сирены» и от того, что «кровать трясёт в разные стороны».

Она отметила, что не было никакого оповещения, вышедшим на улицы людям не выдавали ни пледы, ни успокаивающие средства.

«Сейчас обстановка спокойная, все загорают, все на пляже на море», - заключила Марина.

Ранее в министерстве по чрезвычайным ситуациям Турции заявили, эпицентр землетрясения, произошедшего в ночь на 3 июня в Средиземном море, находился в 10 км от курорта Мармарис, пишут «Известия».

