Россиянка рассказала о землетрясении в турецком Мармарисе

Во время землетрясения в турецком Мармарисе никакой паники не было. ОБ этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила находящаяся в Турции россиянка по имени Мадина.

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По её словам, толчок был сильный, после него все вышли из отелей на улицу и простояли до четырёх часов утра.

Ещё одна россиянка Марина, в свою очередь, рассказала изданию, что ей было «страшновато проснуться от сирены» и от того, что «кровать трясёт в разные стороны».

Она отметила, что не было никакого оповещения, вышедшим на улицы людям не выдавали ни пледы, ни успокаивающие средства.

«Сейчас обстановка спокойная, все загорают, все на пляже на море», - заключила Марина.

Ранее в министерстве по чрезвычайным ситуациям Турции заявили, эпицентр землетрясения, произошедшего в ночь на 3 июня в Средиземном море, находился в 10 км от курорта Мармарис, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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