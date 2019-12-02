Россиянину дали 17 лет тюрьмы в Белоруссии за 290 кг гашиша
2 декабря 201920:15
Суд Белоруссии приговорил россиянина к 17 годам тюрьмы, обвинив в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает Интерфакс.
Россиянин был пойман во время транзита через Белоруссию из Литвы. По данным следствия, мужчина приобрел 290 кг гашиша за пределами страны и вес товар в Россию для продажи.
Наркотики были обнаружены между днищем и полом автомобиля при досмотре на КПП в Гродненской области.
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ФОТО: pxhere.com