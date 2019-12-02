Россиянину дали 17 лет тюрьмы в Белоруссии за 290 кг гашиша

Суд Белоруссии приговорил россиянина к 17 годам тюрьмы, обвинив в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает Интерфакс.

Россиянин был пойман во время транзита через Белоруссию из Литвы. По данным следствия, мужчина приобрел 290 кг гашиша за пределами страны и вес товар в Россию для продажи.

Наркотики были обнаружены между днищем и полом автомобиля при досмотре на КПП в Гродненской области.



