Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы за шпионаж

В пресс-службе суда указали, что россиянин законно занимался в Польше предпринимательской деятельностью и периодически участвовал в деятельности групп исторической реконструкции.

«Он устанавливал и поддерживал контакты, в том числе социальные, с военнослужащими польских Вооруженных сил, используя это в своей деятельности в интересах разведки РФ», - отметили в суде.

Ранее в Лондоне арестовали гражданина Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

