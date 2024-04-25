Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы за шпионаж

Окружной суд польского Гданьска отправил на 2,5 года в тюрьму гражданина России, которого обвинили в шпионаже в пользу российской разведки.

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В пресс-службе суда указали, что россиянин законно занимался в Польше предпринимательской деятельностью и периодически участвовал в деятельности групп исторической реконструкции.

«Он устанавливал и поддерживал контакты, в том числе социальные, с военнослужащими польских Вооруженных сил, используя это в своей деятельности в интересах разведки РФ», - отметили в суде.

Ранее в Лондоне арестовали гражданина Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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