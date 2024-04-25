Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы за шпионаж
Окружной суд польского Гданьска отправил на 2,5 года в тюрьму гражданина России, которого обвинили в шпионаже в пользу российской разведки.
В пресс-службе суда указали, что россиянин законно занимался в Польше предпринимательской деятельностью и периодически участвовал в деятельности групп исторической реконструкции.
«Он устанавливал и поддерживал контакты, в том числе социальные, с военнослужащими польских Вооруженных сил, используя это в своей деятельности в интересах разведки РФ», - отметили в суде.
Ранее в Лондоне арестовали гражданина Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru