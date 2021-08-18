Россиянин победил в крупнейшем мировом конкурсе православной фотографии

Заведующий фотослужбой патриарха Московского и вся Руси Кирилла священник Игорь Палкин заявил, что победу в фотоконкурсе OrthPhoto Awards одержал россиянин Владимир Орлов, сообщает РИА Новости.



По его словам, конкурс OrthPhoto Awards является «крупнейшим в мире православным фотоконкурсом из когда-либо проводившихся».

Входящий в состав международного жюри конкурса Палкин отметил, что согласен с выбором своих коллег и ему тоже больше прочих понравились работы Орлова про Афон.

«Хоть он непрофессиональный фотограф, это его давнее, сердечное увлечение», - подчеркнул священник.

Организаторы конкурса уточнили, что всего за победу боролись более 650 фотографов из почти 30 стран, работы которых оценивало международное жюри из 21 человека.

Ранее москвичка Татьяна Мерзлякова заняла первое место в конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2021, став первой россиянкой, победившей в категории «Путешествия».

