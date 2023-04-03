Россияне заняли первое место в рейтинге депортированных с Бали

Глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что власти острова депортировали 14 россиян в 2023 году. Его слова приводит РИА Новости.

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Сугито отметил, что российские граждане стали самой большой группой среди депортированных с азиатского курорта. Второе место в рейтинге досталось группе из четырех филиппинцев, «пьедестал» замкнули по три гражданина США, Великобритании и Саудовской Аравии.

Также сообщается о двух депортированных узбеках и итальянцах, по одному гражданину Франции, Австралии, Иордании, Кыргызстана, Уганды и Латвии.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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