Россияне заняли первое место в рейтинге депортированных с Бали

Сугито отметил, что российские граждане стали самой большой группой среди депортированных с азиатского курорта. Второе место в рейтинге досталось группе из четырех филиппинцев, «пьедестал» замкнули по три гражданина США, Великобритании и Саудовской Аравии.

Также сообщается о двух депортированных узбеках и итальянцах, по одному гражданину Франции, Австралии, Иордании, Кыргызстана, Уганды и Латвии.

