Россияне заняли первое место в рейтинге депортированных с Бали
Глава специального иммиграционного бюро Бали Тегух Сугито заявил, что власти острова депортировали 14 россиян в 2023 году. Его слова приводит РИА Новости.
Сугито отметил, что российские граждане стали самой большой группой среди депортированных с азиатского курорта. Второе место в рейтинге досталось группе из четырех филиппинцев, «пьедестал» замкнули по три гражданина США, Великобритании и Саудовской Аравии.
Также сообщается о двух депортированных узбеках и итальянцах, по одному гражданину Франции, Австралии, Иордании, Кыргызстана, Уганды и Латвии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru