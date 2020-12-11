Россияне Шугалей и Суэйфан находятся на родине
Освобождённые в Ливии сотрудники «Фонда защиты национальных ценностей» Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в России. Об этом рассказал член Общественной палаты России, глава «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич.
«Всё закончилось. Спецоперация по их освобождению завершена», — написал Малькевич в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что после полутора лет заключения в Ливии россиян освободили, и они отправились на родину, передает RT.
Шугалея и Суэйфана в 2019 году попали в плен к боевикам ливийского Правительства национального согласия. Затем их поместили в тюрьму, известную жестоким отношением к заключенным.
В сентябре вышла вторая часть фильма «Шугалей» о плененных россиянах. Фильм рассказывает о судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- СМИ: Сенатор США задерживает голосование по военному бюджету для остановки работы правительства
- Россияне Шугалей и Суэйфан находятся на родине
- Украина собирается настаивать на выводе миротворцев из Приднестровья
- Time признал Байдена и Харрис победителями в номинации «человек года»
- ЦСКА установил российский антирекорд в Лиге Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru