Россияне Шугалей и Суэйфан находятся на родине

Ранее сообщалось, что после полутора лет заключения в Ливии россиян освободили, и они отправились на родину, передает RT.

Шугалея и Суэйфана в 2019 году попали в плен к боевикам ливийского Правительства национального согласия. Затем их поместили в тюрьму, известную жестоким отношением к заключенным.

В сентябре вышла вторая часть фильма «Шугалей» о плененных россиянах. Фильм рассказывает о судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана.







