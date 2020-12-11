Россияне Шугалей и Суэйфан находятся на родине

Освобождённые в Ливии сотрудники «Фонда защиты национальных ценностей» Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в России. Об этом рассказал член Общественной палаты России, глава «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич.

«Всё закончилось. Спецоперация по их освобождению завершена», — написал Малькевич в своём Telegram-канале.

Фильм «Шугалей» о плененных в Ливии российских социологах получит продолжение

Ранее сообщалось, что после полутора лет заключения в Ливии россиян освободили, и они отправились на родину, передает RT.

Шугалея и Суэйфана в 2019 году попали в плен к боевикам ливийского Правительства национального согласия. Затем их поместили в тюрьму, известную жестоким отношением к заключенным.

В сентябре вышла вторая часть фильма «Шугалей» о плененных россиянах. Фильм рассказывает о судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: twitter.com/Kenan23756189
ТЕГИ:ЗадержаниеЛивия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры