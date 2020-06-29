Фильм «Шугалей» о плененных в Ливии российских социологах получит продолжение

В сентябре выйдет вторая часть фильм «Шугалей» о плененных в Ливии россиянах. Российский фильм, повествующий о судьбе россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые в прошлом году отправились в Ливию и попали в плен к боевикам, получит продолжение.

Как сообщается на сайте кинокартины, режиссером второй части стал Максим Бриус, главные роли вновь исполнят Кирилл Полухин и Олег Абалян, а съемками фильма занимается компания «ТриИксМедиа». Премьера сиквела должна состояться уже в сентябре этого года.

Напомним, премьера первой части фильма, основанного на реальных событиях, состоялась в 2020 году. Он рассказывает о двух российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые в мае прошлого года отправились в Ливию, где попали в плен к боевикам ливийского Правительства национального согласия. Спустя некоторое время россиян поместили в тюрьму под названием «Митига», известную жестоким обращением с заключенными.

Первая часть заканчивается на неудачной попытке россиян бежать из тюрьмы. Из-за ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, фильм не смог выйти на большие экраны.

«И вот у нас впереди продолжение – «Шугалей-2». Я не знаю, о чём будет этот фильм, но полагаю, что сама жизнь дописала события, которые происходят вокруг незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме двух российских граждан — Максима Шугалея и Самера Суэйфана», — рассказал военный обозреватель Алексей Суконкин.

За основу второй части кинокартины будут взяты события этого года. Сейчас россияне находятся в тюрьме «Митига». В ночь с 9 на 10 июня в СМИ появилась информация о том, что самолет главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа с россиянами на борту вылетел в Москву. Однако данные не подтвердились.

