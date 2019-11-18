Россияне пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции 1 млн евро
Наши соотечественники пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции один миллион евро. Как пишет РИА Новости, об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Кроме того, стало известно, что в предстоящий вторник, 19 ноября, итальянское диппредставительство в России начинает кампанию «солидарности Венеции». Ранее с соответствующим призывом к итальянским посольствам за рубежом обратился глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он отметил, что помощь не обязательно должна быть финансовой.
Напомним, из-за рекордного за последние полвека подъема уровня воды в Адриатике на минувшей неделе Венеция практически ушла под воду: затопленными оказались собор Святого Марка и другие достопримечательности. Кроме того, почти неделю в городе были закрыты школы, всемирно известные музеи и театры.
Телеканал «360» напоминает, что кабмин Италии провел срочное заседание, по итогам которого было принято решение выделить 20 миллионов евро на первоначальном этапе ликвидации последствий наводнения. В городе был введен режим ЧС из-за того, что уровень воды достиг отметки в 1,87 метра.
Ранее НСН писала, что Венецию накрыло «тотальное, апокалиптическое наводнение». Так охарактеризовал ситуацию со стихийным бедствием в этом итальянском городе губернатор области Венето Лука Дзайа. Он отметил, что затоплено более 80% территории города.
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