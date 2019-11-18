Россияне пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции 1 млн евро

Наши соотечественники пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции один миллион евро. Как пишет РИА Новости, об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Кроме того, стало известно, что в предстоящий вторник, 19 ноября, итальянское диппредставительство в России начинает кампанию «солидарности Венеции». Ранее с соответствующим призывом к итальянским посольствам за рубежом обратился глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он отметил, что помощь не обязательно должна быть финансовой.

Напомним, из-за рекордного за последние полвека подъема уровня воды в Адриатике на минувшей неделе Венеция практически ушла под воду: затопленными оказались собор Святого Марка и другие достопримечательности. Кроме того, почти неделю в городе были закрыты школы, всемирно известные музеи и театры.