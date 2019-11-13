Режим стихийного бедствия объявят в Венеции
13 ноября 201910:47
В Венеции объявят режим стихийного бедствия. Такое решение было принято мэром Луиджи Бруньяро из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды. Как уточняет «Свободная пресса» информация была опубликована в Twitter.
Бруньяро сообщил, что сильные дожди нaнесли серьезный урон Венеции. По его словaм, уровень воды достиг 1,8 м.
Кaк сообщaет Москвa 24, более 80% Венеции окaзaлось зaтоплено в результaте проливных дождей и ветрa.
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ФОТО: Flickr.com
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