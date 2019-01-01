Российских туристов не испугали теракты на Шри-Ланке
В Российском союзе туриндустрии рассказали НСН, прислушались ли российские туристы к рекомендации не посещать Шри-Ланку, где исламисты устроили серию взрывов.
Ростуризм вслед за МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку. Турагентствам и туроператорам ведомство посоветовало приостановить продажу новых туров на остров, где в воскресенье, 21 апреля, произошла серия взрывов.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил в эфире НСН, что массовых отказов от путевок на Шри-Ланку сейчас нет (слушайте аудио).
«Во время трагических событий там находилось чуть более 100 российских туристов от туроператоров. Все они не попали в эпицентры, где гремели взрывы. На майские праздники там планировались единичные выезды, опять же небольшие. Поэтому ни массовых отказов, ни вообще отказов как таковых сейчас нет», - сообщил Барзыкин.
В результате восьми взрывов на Шри-Ланке погибли 290 человек, еще около 500 получили ранения. Власти островного государства обвинили в совершении терактов группировку «Таухид джамаат» (признана террористической в РФ).
Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер рассказал НСН, почему объектом террористов стала Шри-Ланка.
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