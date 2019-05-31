Россияне больше довольны демократией, чем американцы
Большая доля россиян довольны тем, как работает в их стране демократия, чем доля считающих так американцев. Об этом свидетельствуют данные исследования Pew Research Center, проведенного в 27 странах в 2018 году, сообщает спецкор НСН.
Социологи выяснили, что в России 44 процента граждан удовлетворены тем, как работает демократия. 49 процентов респондентов придерживались противоположной точки зрения. В то же время в США лишь 40 процентов опрошенных заявили, что довольны работой демократии, а недовольных нашлось 58 процентов.
По количеству недовольных работой демократии в своей стране Россия заняла 13-ую строчку из 27 государств, участвовавших в исследовании. Соединенные Штаты в этой категории вошли в топ-10, оказавшись на восьмом месте.
Также в десять стран с наибольшей долей недовольных тем, как работает демократия, вошли Мексика, Греция, Бразилия, Испания, Тунис, Италия, Южная Африка, Аргентина, Нигерия, Япония и Великобритания.
Исследователи отметили, что взгляды людей на демократию своей страны тесно связаны с их взглядами на экономику.
«В девяти из 12 стран, наиболее недовольных демократией, по меньшей мере две трети тех, кто сказал, что нынешнее экономическое положение в их стране является плохим, также были недовольны демократией», — цитирует спецкор НСН публикацию Pew Research Center.
Специалисты также выявили связь между мнением о демократии и отношением к избираемым должностным лицам. Кроме того, по данным исследования, в самых недовольных демократией странах граждане чаще были уверены в коррумпированности своих политиков.
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