Россияне больше довольны демократией, чем американцы

Большая доля россиян довольны тем, как работает в их стране демократия, чем доля считающих так американцев. Об этом свидетельствуют данные исследования Pew Research Center, проведенного в 27 странах в 2018 году, сообщает спецкор НСН.

Социологи выяснили, что в России 44 процента граждан удовлетворены тем, как работает демократия. 49 процентов респондентов придерживались противоположной точки зрения. В то же время в США лишь 40 процентов опрошенных заявили, что довольны работой демократии, а недовольных нашлось 58 процентов.

По количеству недовольных работой демократии в своей стране Россия заняла 13-ую строчку из 27 государств, участвовавших в исследовании. Соединенные Штаты в этой категории вошли в топ-10, оказавшись на восьмом месте.

Также в десять стран с наибольшей долей недовольных тем, как работает демократия, вошли Мексика, Греция, Бразилия, Испания, Тунис, Италия, Южная Африка, Аргентина, Нигерия, Япония и Великобритания.